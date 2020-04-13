АвтоВАЗ возобновил сборку автомобилей

Пресс-служба АвтоВАЗа сообщила о возобновлении производства автомобилей на заводах в Ижевске и Тольятти. Напомним, компания была вынуждена увести предприятия на карантин в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Отмечается, что рестарт предваряли санитарная обработка всех помещений, организация температурного контроля, подготовка рабочих мест (нанесение соответствующей разметки и установка плакатов с техникой безопасности), закупка защитных масок и пересмотр графика начала рабочих смен.

На "Lada Ижевск" осуществляется производство Vesta, на тольяттинской площадке выпускаются автомобили других семейств Lada, Renault Sandero и Logan, Datsun on-DO и mi-DO.

Напомним, часть подразделений АвтоВАЗа возобновила работу с 6 апреля, с этого же числа вернулись в строй КамАЗ и завод Mercedes-Benz.

С сегодняшнего дня, с 13 апреля, работу возобновил ряд других автомобильных предприятий в России, в числе которых ГАЗ, УАЗ, "Автотор".