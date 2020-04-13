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13.04.2020 14:27
Рубрика: Экономика

Больничный через госуслуги можно оформить на другого человека

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Граждане могут оформлять больничный лист дистанционно через Единый портал госуслуг не только на себя, но и на других людей, например, близких родственников, даже если они не зарегистрированы на портале. Такое разъяснение дала Минкомсвязь.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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С 20 марта по 1 июля 2020 года в России действует новый порядок оформления больничных. Через Единый портал госуслуг их могут оформлять вернувшиеся из-за границы работающие россияне и проживающие с ними граждане.

"Мы доработали сервис в кратчайшие сроки, чтобы людям не нужно было лично посещать поликлинику, а также в связи с тем, что сейчас из-за границы возвращаются россияне, которые будут соблюдать обязательный 14-дневный карантин", - пояснил замглавы Минкомсвязи Олег Качанов.

Чтобы оформить больничный к электронному заявлению требуется приложить копии страниц загранпаспорта с отметкой о последнем пересечении границы и электронный билет на поезд или самолет и его копию, если в загранпаспорте нет отметки о пересечении границы.

Фото: iStock
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Если больничный нужен другому человеку, достаточно в простой письменной форме оформить согласие на открытие больничного и приложить скан.

Полученная информация автоматически передается в Фонд социального страхования (ФСС). После проверки в течение двух рабочих дней электронный больничный будет загружен в личный кабинет на Едином портале госуслуг. Также ФСС направит информацию об оформлении больничного работодателю, пояснили в Минкомсвязи.

Экономика Работа Охрана труда Правительство Минкомсвязь Распространение коронавируса COVID-19 Правила выдачи и оплаты больничного

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