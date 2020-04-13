"Буханка" будущего: какой может стать легендарная машина

В Сети обнародованы любопытные дизайнерские эскизы "Буханки" (семейство фургонов и микроавтобусов УАЗ-2206/3741/3909/39094/3962/3303) нового поколения.

Судя по этим эскизам, они выполнены талантливым студентом технологического ВУЗа. Что не мешает экспертам делать выводы о технической стороне проекта. Отмечается в частности, что в концептуальной модели применена пневматическая подвеска.

На скетче также представлены такие элементы конструкции, как экспедиционный багажник на крыше, лестница на "корме", оригинальные бамперы, перетекающие в металлическую защиту днища, и футуристическая диодная оптика. Огромные колеса с развитым протектором выступают за пределы кузова, из-за чего прототип уже успели окрестить "Луноходом".

Что касается дизайна, он сочетает в себе как классические, так и авангардные черты. К примеру, фронтальная круглая оптика и обводы кузова решены в стиле "Буханок", которые начали выпускать на Ульяновском автомобильном заводе еще в 1958 году. Обращает на себя внимание также отсутствие такой характерной для подавляющего большинства современных LCV как боковой сдвижной двери. Они у концепта, как и у текущей "Буханки", классические, открывающиеся по ходу движения.

Наконец, отсутствие у концепта выпускных патрубков наталкивает на мысль о том, что перед нами - электрокар. К слову, перевод коммерческого транспорта на электротягу - мировой тренд.

Скетч идет под названием "Буханка-3020", что намекает на то, что выпуск такой "Буханки" - весьма отдаленная перспектива. Как известно, сложности с радикальным обновлением текущей модели состоят в низкой рентабельности робот по обеспечению пассивной и активной безопасности конструкции.

Фактически уазовцам предстоит заново спроектировать кузов, предусмотрев зоны деформации (элементы, поглощающие энергию, возникшую в результате столкновения). Текущая "Буханка", как известно, таких особенностей лишена. А вот агрегатную связку и элементы активной безопасности вполне можно позаимствовать у того же семейства "Патриот".