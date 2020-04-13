Цены на нефть в моменте упали ниже 31 доллара за баррель

Котировки нефти марки Brent опускались на утренних торгах ниже 31 доллара за баррель. Сейчас Brent торгуется в районе 31,05 доллара за баррель, а североамериканская нефть WTI стоит 22,88 доллара за баррель.

Заключение сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, поддержало котировки барреля, но, по мнению экспертов, этот информационный повод был отыгран рынком еще на прошлой неделе. Само окончательно оформление сделки о сокращении добычи, поддержало нефть от падения и оставило котировки на уровне выше 30 долларов за баррель. Реальное же влияние на баланс спроса и предложения на рынке сделка начнет оказывать только с начала мая, когда стороны перейдут к выполнению ее условий.

Общий объем сокращения всех 23 стран, участвующих в сделке составит 9,7 млн баррелей в сутки. Основную тяжесть сокращения внутри ОПЕК+ возьмут на себя Саудовская Аравия и Россия - крупнейшие производители "черного золота" среди стран, участвующих в сделке. Ожидается, что страны, не участвующие в сделке - США, Канада, Индонезия, Норвегия и Бразилия снизят добычу нефти на 5 млн баррелей. Дополнительные объемы, сверх оговоренных квот, обещают сократить Саудовская Аравия и ОАЭ. Общая сумма убираемой с рынка нефти может достигнуть 20 млн баррелей в сутки.