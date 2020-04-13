Число ДТП в России снизилось в два раза

В России число автовладельцев, которые заявили о том, что за последний месяц попадали в ДТП, или знают о страховых случаях среди друзей и знакомых, сократилось без малого в два раза по сравнению с аналогичным показателем марта-апреля прошлого года. Об этом говорится в исследовании Финансового университета при правительстве РФ.

При этом число готовых судиться со страховщиками в связи с конфликтами по ОСАГО и страхованию каско в конце марта - начале апреля упало в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Очевидно, что эта пауза в основном связана с торможением производственной активности в стране и введением карантинных мероприятий на большей части ее территории, которые привели к снижению интенсивности движения на дорогах и, соответственно, к снижению числа ДТП. Эта пауза, безусловно, поможет страховым компаниям стабилизировать собственное финансовое положение, которое может ухудшиться в связи с падением объема операций.