Эксперт ВШЭ рассказал о смене динамики распространения коронавируса в РФ

Распространение коронавируса в России уже идет не по оптимистической траектории, рассказала директор Института экономики здравоохранения НИУ "Высшая школа экономики" Лариса Попович в эфире телеканала "Россия 1".

Она отметила, что введенные меры самоизоляции сработали достаточно хорошо. Но в последнее время ситуация пошла, к сожалению, "уже не по оптимистической траектории", - приводит слова эксперта РИА Новости. Как пояснила Попович, в США всего за шесть дней количество зараженных коронавирусом выросло с тысячи до десяти тысяч человек. В других странах - в Германии, Италии, Испании - этот процесс занял восемь дней, а в России - 12 дней. А от десятитысячного до стотысячного пациента в странах проходит в среднем 15-18 дней.

По словам эксперта, бороться с распространением инфекции мешает безответственность некоторых граждан, в частности, молодых людей, которые ошибочно считают, что они вне группы риска. Однако даже у молодых людей могут быть осложнения от заболевания COVID-19, отметила она.

По данным на 13 апреля, всего в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавирусной инфекции в 82 регионах.