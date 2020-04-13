Эрдоган не стал увольнять главу МВД Турции после беспорядков в стране

Сойлу пояснил, что сцены хаоса, возникшие в Турции после объявления комендантского часа, не вписываются в "идеально управляемый правительством процесс" борьбы с пандемией коронавируса.

"Полная ответственность за введение комендантского часа с целью предотвращения развития пандемии лежит на мне. Это не должно было привести к тому, свидетелями чего мы стали", - подчеркнул глава МВД Турции, принеся извинения жителям страны и лично Эрдогану и пояснив, что "он никогда не хотел навредить своей любимой нации" и своему президенту, которому "будет верен до конца своей жизни".

Сойлу является ключевой фигурой в борьбе властей Турции с терроризмом и известен как сторонник жесткой линии в отношении сторонников оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена.

"Решение о том, чтобы подать в отставку, остается за заявителем, но принять его - это решение президента. Отставка не была принята, и министр продолжит исполнять свои обязанности", - говорится в заявлении канцелярии Эрдогана.

Комендантский час был введен 11 апреля в 30 крупных городах Турции и провинции Зонгулдак. Как сообщает CNN, еще до официального объявления комендантского часа граждане страны массово вышли на улицы из своих домов, грубо нарушая режим изоляции и меры социального дистанцирования. Они образовали огромные очереди на рынках и в магазинах, что привело к тесным контактам между ними. Это значительно повысило риски распространения COVID-19, за что Сойлу подвергся резкой критике со стороны отдельных министров и сотрудников сферы общественного здравоохранения.