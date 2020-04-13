ГИБДД приостановила прием экзаменов на права из-за коронавируса

Прием экзаменов приостановлен из-за прекращения работы автошкол, пояснил он. Как долго будет действовать эта пауза, не сообщается.

Кроме того, ГИБДД изменила свой порядок работы из-за коронавируса. В частности, сотрудники инспекции начали выносить решения по нарушениям правил дорожного движения на месте. Исключением являются только те ситуации, рассмотрение которых не выходит в компетенцию Госавтоинспекции.

Благодаря этому решению минимизируется количество визитов участников дорожного движения в подразделения инспекции. Если же сотрудник не может вынести решение сразу, то для каждого водителя назначается конкретная дата и время личной явки в подразделение.