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13.04.2020 12:35
Рубрика: ПДД

ГИБДД приостановила прием экзаменов на права из-за коронавируса

Текст: Майя Бирюкова
В условиях распространения коронавируса ГИБДД временно приостановила прием экзаменов на права. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Прием экзаменов приостановлен из-за прекращения работы автошкол, пояснил он. Как долго будет действовать эта пауза, не сообщается.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Кроме того, ГИБДД изменила свой порядок работы из-за коронавируса. В частности, сотрудники инспекции начали выносить решения по нарушениям правил дорожного движения на месте. Исключением являются только те ситуации, рассмотрение которых не выходит в компетенцию Госавтоинспекции.

Благодаря этому решению минимизируется количество визитов участников дорожного движения в подразделения инспекции. Если же сотрудник не может вынести решение сразу, то для каждого водителя назначается конкретная дата и время личной явки в подразделение.

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#ПДД #ГИБДД