Новости

В Хабаровском крае выявлено еще 11 заболевших COVID-19 06:18
В Приморье отменены автобусные рейсы по 26 направлениям 05:48
Более ста человек эвакуировали из горящего дома в Москве 05:35
На Чукотке еще у одного человека предварительно обнаружен коронавирус 05:14
Главы минфинов G20 обсудят меры противодействия пандемии коронавируса 05:06
В Бурятии подтверждено 86 случаев заболевания COVID-19 05:02
API: Даже после сделки ОПЕК+ проблемы в нефтяной отрасли США остаются 03:45
Наша женская "молодежка" выступит на ЧМ-2021 по баскетболу 03:30
Японские медики рассказали о блокирующем коронавирус препарате 03:23
В Минкомсвязи анонсировали вывозные рейсы для россиян из Израиля и с Бали 02:15
В Москве за сутки скончались десять человек с коронавирусом 01:38
Вторая бригада кубинских врачей поехала в Италию бороться с COVID-19 00:45
Трамп поблагодарил Путина и короля Саудовской Аравии за нефтяную сделку 12.04.2020
Доклад СDС: коронавирус может перемещаться по воздуху на расстояние 4 метра 12.04.2020
Умер бывший руководитель Госфильмофонда Николай Бородачев 12.04.2020
В Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом 12.04.2020
В Москве стрелок из коммуналки сдался полиции 12.04.2020
Попавшая в реанимацию Татьяна Буланова вышла на связь 12.04.2020
МИД РФ осудил попытки США переложить вину за пандемию на другие страны 12.04.2020
Министр обороны Сербии благодарил российских военных за помощь 12.04.2020
Во Франции более 14 тысяч человек скончались от коронавируса 12.04.2020
МИД РФ осудил поздравление Госдепартамента США с Днем космонавтики 12.04.2020
Электронный пропуск в Подмосковье можно оформить через приложение 12.04.2020
Президент Аргентины: Я предпочту 10% бедных граждан, чем 100 тысяч мертвых 12.04.2020
Москвич открыл стрельбу по полицейским через дверь квартиры 12.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
13.04.2020 05:06
Рубрика: В мире

Главы минфинов G20 обсудят меры противодействия пандемии коронавируса

Телеконференции с G-20 о коронавирусе. Фото: REUTERS Телеконференции с G-20 о коронавирусе. Фото: REUTERS
Телеконференции с G-20 о коронавирусе. Фото: REUTERS

Меры по противодействию негативному влиянию на мировую экономику пандемии коронавируса обсудят министры финансов и главы центральных банков стран "большой двадцатки". Встреча в онлайн-режиме назначена на 15 апреля. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов мероприятия под председательством Саудовской Аравии.

Фото: EPA/AMPE ROGERIO
Вторая бригада кубинских врачей поехала в Италию бороться с COVID-19

"Задача встречи продолжить обсуждение и принять срочные шаги, необходимые для противостояния глобальному вызову, который представляет собой пандемия COVID-19", - приводит сообщение РИА Новости.

В конце марта лидеры стран, входящих в "группу двадцати", провели саммит в виртуальном формате, во время которого договорились о расширении полномочий ВОЗ в борьбе с коронавирусом, согласились выделить средства для борьбы с ним.

По последним данным, в мире уже свыше миллиона семисот тысяч случаев заражения и свыше сотни тысяч летальных исходов. Ученые разных стран активно работают над вакциной, которая бы остановила вспышку новой пандемии.

В мире Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
МИД РФ осудил поздравление Госдепартамента США с Днем космонавтики
Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа
Приложение Минкомсвязи для выдачи пропусков разработано для регионов
РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
Названы три способа получения цифрового пропуска для передвижения по Москве
Когда и как врачи в разных странах помогают пациентам с COVID-19
Чем грозит пандемия зоопаркам в разных странах