Главы минфинов G20 обсудят меры противодействия пандемии коронавируса

Меры по противодействию негативному влиянию на мировую экономику пандемии коронавируса обсудят министры финансов и главы центральных банков стран "большой двадцатки". Встреча в онлайн-режиме назначена на 15 апреля. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов мероприятия под председательством Саудовской Аравии.

"Задача встречи продолжить обсуждение и принять срочные шаги, необходимые для противостояния глобальному вызову, который представляет собой пандемия COVID-19", - приводит сообщение РИА Новости.

В конце марта лидеры стран, входящих в "группу двадцати", провели саммит в виртуальном формате, во время которого договорились о расширении полномочий ВОЗ в борьбе с коронавирусом, согласились выделить средства для борьбы с ним.

По последним данным, в мире уже свыше миллиона семисот тысяч случаев заражения и свыше сотни тысяч летальных исходов. Ученые разных стран активно работают над вакциной, которая бы остановила вспышку новой пандемии.