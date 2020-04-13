Японские медики рассказали о блокирующем коронавирус препарате

Японские медики рассказали об успешном опыте борьбы с коронавирусом. Им помог препарат нелфинавир, который блокирует размножение SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы на сайте BioRxiv.

В документе говорится, что проверенного средства против коронавирусной инфекции еще не изобрели, поэтому необходимо тестировать уже существующие препараты - в основном те, что обычно используют для лечения людей с ВИЧ.

После применения нелфинавира было отмечено снижение репликационной активности возбудителя COVID-19. Всего японские медики протестировали девять препаратов.

Ранее ученые бразильского института Fiocruz выяснили, что препарат атазанавир, используемый при лечении иммунодефицита человека, влияет на SARS-CoV-2 таким образом, что снижается производство протеинов, провоцирующих воспалительные процессы в легких.