Голикова оценила рост числа заразившихся коронавирусом

"Нарастание заболеваемости в России, в первую очередь в Москве, началось с 16 марта 2020 года. И уже к сегодняшней дате прошло два инкубационных периода", - сказала она на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Исходя из опыта других стран, с этого момента фиксируется либо рост заболеваемости, либо выход на плато, добавила Голикова.

"Мы рассматриваем эту неделю, которая наступила, и начало следующей недели для Москвы и Московской области как период, в который, наверное, пройдет нарастание заболевания. Нам очень хотелось бы, чтобы это нарастание превратилось в плато", - заметила она. Татьяна Голикова также отметила, что другие региона РФ отстают от столицы на 3-4 недели, за это время важно подготовить систему здравоохранения, предпринять жесткие усилия, чтобы заболевание не распространялось.

Вице-премьер напомнила, что на сегодня зарегистрировано 18328 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за последние сутки количество заболевших увеличилось на 2558 человек. "При этом, должна сказать, что основное увеличение - 72,3% - так же, как и основная заболеваемость, приходится на два региона: Москву и Московскую область", - отметила она. На все остальные регионы РФ приходится 27,7% новых заболевших.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей, по которому фиксируются субъекты, где уровень распространенности более высокий, составляет по России 12,5 человека на 100 тысяч жителей. За Москвой по заболеваемости следует Республика Коми - 24,6 человека, на третьем месте Мурманская область и Санкт-Петербург.