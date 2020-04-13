Госдума рассмотрит поправки о помощи гражданам и бизнесу

По его словам, речь об изменениях в Бюджетный и Налоговый кодексы, а также об адресной социальной поддержке.

- Все эти решения призваны помочь нашим гражданам и предприятиям, оказавшимся в сложном положении, - подчеркнул спикер. По его словам, речь не только о малом и среднем бизнесе, но и о крупном.

Часть поправок внесло в Госдуму правительство, другую - депутаты.

На пленарном заседании планируется принять законопроект, который позволит сделать более справедливой начисление адресной поддержки семьям, где есть неработающий человек. "Если член семьи в прошлом году работал, а в этом году он не работает - не будет учитываться прошлый год, доход будет учитываться по текущему году", - пояснил спикер. Он напомнил, что ранее президент РФ говорил об этом в своем телеобращении к гражданам.

В Бюджетный кодекс предлагается внести поправки, которые, по словам Володина, дадут возможность предприятиям взять кредит под зарплату и через систему госгарантий обеспечить этот займ.

Налоговые изменения касаются трат предприятий на средства индивидуальной защиты работников, тест-системы на коронавирус, средства для его лечения. Данные затраты не будут облагаться налогом. Это крайне важно, чтобы работодатели могли защищать своих сотрудников и при необходимости помочь в лечении, отметил Володин.

Еще один законопроект из повестки пленарного заседания даст право регионам приостанавливать взимание курортного сбора (там, где он введен). Это необходимо, учитывая сложное положение и исходя из того, что в разных регионах условия различаются, добавил спикер.

Кроме того, все члены Совета поддержали предложение создать межфракционную комиссию по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства, сообщил Вячеслав Володин. С такой инициативой выступил глава думских "единороссов" Сергей Неверов.

Комиссия, по словам Володина, будет работать в постоянном диалоге с теми, кто пострадал от распространения коронавируса , от проблем в экономике. Обратившиеся будут получать помощь, консультации. Кроме того, члены комиссии будут предлагать законотворческие решения.