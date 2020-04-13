Кудрин предложил повысить МРОТ и пособие по безработице

Повышение МРОТ он считает необходимым примерно на год. А после стабилизации ситуации можно будет пересмотреть размер МРОТ.

Пособие по безработице также стоит повысить на год или на несколько месяцев. "Сегодня наша финансовая система и государство способны найти или мобилизовать такие средства", - отметил Кудрин.

Глава Счетной палаты также считает, что стоит увеличить поддержку бизнеса. В частности, российские банки ощутят последствия кризиса в течение трех-шести месяцев и им может понадобиться господдержка, отметил Кудрин. Возможно банкам придется увеличивать капитал, отметил он.