Минздрав отметил положительную динамику в лечении пациентов с коронавирусом на ИВЛ

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил положительную динамику в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся на аппаратах ИВЛ.

Фактически на сегодняшний день действует четыре федеральных реанимационных консультативных центра. На дистанционном учете, по данным ведомства, находятся 300 больных, более 240 из них - на искусственной вентиляции легких, среди них - одна беременная пациентка и один ребенок.

"Мы видим сегодня положительную динамику по выработанной тактике по снятию пациентов с ИВЛ, фактически ежедневно такие цифры пополняются и несмотря на ту озвученную цифру - 148 человек погибших - мы видим, что и количество эффективных реанимационных мероприятий увеличивается", - сказал министр здравоохранения на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.