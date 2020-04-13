Мишустин обсудил с Румасом борьбу с коронавирусом

Премьер России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Сергеем Румасом. Как сообщает пресс-служба российского кабмина, стороны обсудили борьбу с коронавирусом и взаимодействие в энергетике и торговле.

Также премьеры обменялись мнениями по вопросам российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в энергетике как в рамках Союзного государства, так и Евразийском экономическом союзе.

Ранее "СОЮЗ" сообщал, что президент Беларуси Александр Лукашенко призвал людей в борьбе с пандемией не опускать руки.