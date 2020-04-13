Nissan закроет три-четыре завода и сократит производство на 1 млн авто

Руководство корпорации Nissan Motor, которая на фоне распространения коронавируса испытывает финансовые проблемы, намерено сократить производственный план на 1 млн автомобилей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в компании.

Nissan начал испытывать проблемы еще до того, как на авторынок серьезно повлияла пандемия, напоминает агентство. Уже тогда было решено отказаться от агрессивного плана развития, принятого беглым президентом Карлосом Гоном. Теперь, когда многие автозаводы в мире пришлось приостанавливать, ситуация только усугубилась.

Еще недавно корпорация выпускала 7-8 млн машин в год, а последним ориентиром была цифра 6 млн. Теперь же планы по реструктуризации Nissan до марта 2023 года предполагают, что компания выйдет на годовые продажи в объеме 5 млн автомобилей. А с учетом последствий коронавируса, этот показатель может опуститься еще ниже.

Очевидно, что секвестр производства повлечет значительное сокращение мощностей в мире. Как предполагает агентство, это будет означать закрытие еще трех-четырех сборочных заводов и ликвидацию тысяч рабочих мест в дополнение к уже объявленным планам по сокращению рабочей силы на 10%. Решение негативно скажется также на поставщиках и дилерах.

Конечной целью Nissan является поднять планку операционной прибыли с 0,9% (как это было в третьем квартале 2019 года) до 6%. Но даже такой уровень все равно ниже, чем у ведущих производителей. В частности, у Toyota и Volkswagen маржа колебалась в пределах 8%. Nissan уже попросил у крупных японских банков транш в 4,6 млрд долларов для смягчения последствий пандемии.

Окончательное решение на счет сокращения производства и мощностей пока не принято. В компании заявили, что продолжают работать над планом по реструктуризации и его детали смогут обнародовать в мае. Какие именно заводы Nissan окажутся под угрозой закрытия, неизвестно.

Напомним, у корпорации имеется производственная площадка в Санкт-Петербурге, на которой выпускают кроссоверы Qashqai, X-Trail и Murano. В настоящее время предприятие приостановлено. Ожидается, что оно возобновит работу 30 апреля.