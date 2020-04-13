Обязательная страховка автомобиля опять подешевела

Средняя цена полиса ОСАГО с начала года снизилась по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 11 процентов в 53 регионах России, в которых проживают 72,2% всех автовладельцев. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

Он отметил, что средняя премия в целом по стране также продолжила снижаться и упала еще на 0,5 процента - до 5 479 рублей. Также снижается стоимость страховки для автомобилей физических лиц - средняя цена сократилась на 0,2 процента и составила 5 431 рубль. При этом РСА фиксирует снижение средней стоимости полисов уже 15-й месяц подряд.

Наибольшее падение среднего ценника - на 52 процента или 1909 рублей показала Магаданская область. Однако, как считает Игорь Юргенс, эти данные нельзя считать репрезентативными из-за малого количества автовладельцев, проживающих на этой территории.

В топ-5 регионов-лидеров по снижению средней стоимости полисов ОСАГО вошла Белгородская область, в которой проживает 1,36 процентов всех автовладельцев, средняя цена полиса снизилась на 11 процентов или на 437 рублей, до 3 631 рубля. В Брянской области, где проживает 0,79 процентов всех автовладельцев, полис подешевел на 8,8 процентов. То есть на 358 рублей, и теперь стоит 3 719 рублей.

В Архангельской области проживает 0,75 процентов всех автовладельцев. Снижение средней цены составило 7 процентов или 416 рублей. Теперь средняя стоимость ОСАГО здесь 5 500 рублей. Снижение в Пермском крае (1,6 процентов автовладельцев) составило 5,3 процента или 289 рублей. Теперь автогражданка здесь стоит 5 188 рублей. В Тамбовской области (0,8 процентов автовладельцев) - на 4,7% или 187 рубля, до 3 753 рублей.

В регионах-лидерах по количеству проживающих также отмечается снижение средней стоимости ОСАГО. Так, в Москве (9,9 процентов всех автовладельцев) средняя премия снизилась на 2,3 процента или 203 рубля, до 8 516 рублей. В Московской области (6 процентов автовладельцев) полисы подешевели на 0,9 процентов или 67 рублей, до 7063 рублей. В Санкт-Петербурге (4,3% автовладельцев) средняя цена сократилась на 2,4 процента или 193 рубля, составив 7 749 рублей.

- Когда вся экономика подвергается серьезнейшим шокам, а страховщики ожидают роста стоимости импортных запчастей, мы продолжаем фиксировать снижение средней премии по сравнению с прошлым, достаточно экономически спокойным, годом, - говорит Игорь Юргенс. - При этом мы видим, что практически во всех других отраслях экономики наблюдается рост цен. Такая парадоксальная ситуация на страховом рынке - результат конкуренции между страховыми компаниями, которая стала возможна благодаря реформе ОСАГО, направленной на индивидуализацию тарифа, а также вызвана ожиданиями страховщиков по дальнейшему реформированию системы.