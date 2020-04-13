Очень редкая "Волга": полноприводный ГАЗ 24-95, который был у Брежнева

Высокие седаны с полным приводом и клиренсом, как у кроссоверов, составляют сегодня особую касту, модную и практичную альтернативу мейнстриму. Правда, на поверку окажется, что таких машин совсем мало: Subaru Legacy, Volvo S60 Cross Country, с натяжкой - также лифтбек (он же кроссовер) Renault Arkana, Opel Insignia и Skoda Superb в исполнении 4х4.

В современной линейке АвтоВАЗа тоже имеется седан с защитным обвесом и клиренсом аж 203 мм - речь о Lada Vesta Cross, у которого, к сожалению, нет полного привода. При этом далеко не все в курсе, что в Советском Союзе велись работы именно над полноприводными седанами, приспособленными в том числе и для езды по бездорожью. Таким моделям, увы, не посчастливилось добраться до серии.

Почему велись такие работы, вполне объяснимо. Все дело в том, что "честный" и фактически безальтернативный внедорожник УАЗ-469 (выпускался с середины 70-х годов, в 1985 году начат выпуск модернизированной модели УАЗ-3151) долгое время не имел в СССР полноприводной альтернативы и к тому же являлся еще и дефицитом, поскольку львиная доля таких "джипов" шла на нужды армии. Ну или почти не имел - в 1971 году на Луцком автозаводе начали выпускать полноприводный же ЗАЗ-969 / ЛуАЗ-969, ориентированный на село.

Как бы то ни было, мы хотим рассказать вам о проекте ГАЗ 24-95 "Волга", представлявшим из себя именно высокий седан с несущим кузовом, базирующийся на платформе модели ГАЗ 24. Дизайн "приподнятой" "Волги" мало отличался от донорской ГАЗ 24, разве что решетка радиатора практически повторяла "гриль" ГАЗ 21. Кроме того, из-за сильно увеличенного клиренса облик прототипа перекликался с американскими высокими седанами конца 1950-х годов.

Прототип Горьковского автозавода, представленный в 1973 году, имел внешние габариты 4735x1800x1600 мм, зависимые подвески, клиренс 205 мм, углы въезда, рамы и съезда 30, 23 и 31 градуса соответственно и снаряженную массу 1650 кг.

Место под капотом занял 2,4-литровый 95-сильный двигатель ЗМЗ-24Д, сопряженный с 4-ступенчатой "механикой", а элементы полноприводной трансмиссии были позаимствованы у вышеупомянутого внедорожника УАЗ-469. Автомобиль укомплектован высокопрофильными 15-дюймовыми колесами с зубастым протектором.

К сожалению, в ходе доводочных испытаний модель продемонстрировала повышенный уровень шумов и вибраций, устранение которых на "ГАЗе" сочли нерентабельным. В то же время было выпущено пять экземпляров ГАЗ 24-95. Один из них обслуживал Леонида Брежнева в его охотничьем поместье Завидово. Остальные прототипы передали на тестирование военным и милиции в Горьком и области. В настоящее время на ходу находятся как минимум два экземпляра редчайшей модели.