Пианист Евгений Кисин выступил в соцсетях с певицей Рене Флеминг

На днях в соцсетях появилось видеообращение всемирно прославленных музыкантов современности - выдающихся пианиста Евгения Кисина и сопрано Рене Флеминг, чей гастрольный тур по Европе и Америке был отменен из-за пандемии. Рене поблагодарила врачей, спасающих заболевших, рискуя жизнями, Евгений высоко оценил технологии XXI века, позволяющие быть нам вместе даже на расстоянии, после чего они исполнили знаменитую молитву Ave Maria Шуберта, один - находясь в Праге, другая - в штате Вирджиния. Евгений Кисин рассказал "РГ" о том, как ему живется сегодня в самоизоляции.

Не почудилось вам в нынешнем нашествии вируса на человечество нечто апокалиптическое?

Евгений Кисин: Не знаю, есть ли в этом что-то апокалиптическое, но, конечно же, то, что происходит в Италии и в Америке, - это ужас. Поэтому хочется пожелать нам всем, чтобы все это поскорее закончилось и, главное, с как можно меньшим числом жертв.

Многие сейчас обсуждают, как непросто жить в самоизоляции. А как бы вы стали утешать отчаявшихся в такой ситуации?

Евгений Кисин: Отчаявшихся из-за чего? Из-за того, что нельзя выходить из дома, кроме как на работу, за продуктами и в аптеку? По-моему, единственная причина отчаиваться - та, что люди умирают, а мы ничем не можем помочь. Что же касается карантинных ограничений, то мне лично никогда бы и в голову не пришло отчаиваться или даже унывать из-за них.

И все-таки. Приостановлено все в индустрии театра и музыки, отменены крупнейшие фестивали, артисты лишились публики и, соответственно, доходов...

Евгений Кисин: Зато у музыкантов появилось много времени, чтобы отшлифовать репертуар, выучить новые произведения. Конечно, это проблема для музыкантов, у которых нет сбережений. К счастью, мне в этом смысле повезло. А прогнозов на будущее я вообще не строю. Как говорится, лучший способ рассмешить Бога - предсказывать будущее.

Где вас застало известие о карантине?

Евгений Кисин: Я был дома, в Праге. Здесь моя жена, дети жены, моя мама, сестра и Анна Павловна Кантор, которая была моей единственной учительницей фортепиано и уже давно стала членом нашей семьи. Анна Павловна чувствует себя хорошо, моя мама очень преданно за ней ухаживает. Я люблю этот красивейший город, отношусь к чехам с большим уважением. Они стремятся стать частью Запада, при этом атмосфера здесь ближе к российской. Уровень антисемитизма здесь один из самых низких в мире, поэтому мне тут очень комфортно во всех смыслах. Я переехал сюда три с половиной года назад по семейным обстоятельствам.

Единственная причина отчаиваться - та, что люди умирают, а мы ничем не можем помочь

Наверняка у вас были запланированы концерты, связанные с годом 250-летия Бетховена?

Евгений Кисин: Я весь этот сезон с июля прошлого года играл бетховенскую программу: Восьмую сонату, Пятнадцать вариаций с фугой, 17-ю и 21-ю сонаты по всей Европе, а в феврале этого года - в Москве. У меня отменились майские концерты с этой программой в Северной Америке. Концерты в июне в Люксембурге и Амстердаме пока не отменены. Сейчас я работаю над моей сольной программой на следующий сезон, в которую вошли сочинения Шопена, Соната Берга, прелюдии Гершвина и пьесы Хренникова.

Соната Берга и пьесы Хренникова - контрастнее композиторов трудно придумать.

Евгений Кисин: Контрасты всегда важны. Но, с другой стороны, все второе отделение - это музыка первой половины ХХ века, и она контрастирует с шопеновским первым отделением. Любое произведение мне может приглянуться одним - талантливостью. Сочинения Тихона Николаевича не исключение.

На сочинение музыки сейчас появилось больше времени?

Евгений Кисин: Да, я сочиняю, но урывками. Сейчас работаю над вокальным циклом для баритона "Пузыри земли" на стихи Блока.

Ваше с Рене Флеминг пронзительное выступление прошло в Facebook. Как возник ваш творческий союз с Рене?

Евгений Кисин: Мы давно знакомы, испытываем взаимную симпатию и уважаем друг друга как музыканты, поэтому несколько лет назад и решили сотрудничать. Рене Флеминг прекрасна во всех жанрах: и в камерной музыке, и в опере, и в поп-песнях.

Мне всегда были интересны выступления с любыми хорошими музыкантами. Из певцов особенно памятны концерты с Томасом Квастхоффом, Хайди Грэнт Мёрфи и покойным Дмитрием Хворостовским.

Что вы сегодня читаете?

Евгений Кисин: Я всю жизнь интересовался историей, поэтому читаю сегодня "Что такое история?" Эдуарда Карра и "Пути истории. От древнейшего человека до наших дней" Игоря Дьяконова.