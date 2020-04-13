Попова: 40% новых заболевших COVID-19 не имеют симптомов

Этот процент растет с каждым днем, подчеркнула она. Если в начале месяца таких случаев было 12-15 процентов, то сейчас уже 40. "Это большая работа по контролю каждого заболевшего и выявлению его контактов. Из этих контактных, из того, что мы видим уже на протяжении месяца, в пневмонии потом превращаются не больше 5 процентов, часть из них совсем не заболевают", - рассказала Попова.

В Роспотребнадзоре, по ее словам, рассчитывают, что рост вновь выявленных случаев коронавируса и числа заболевших будет продолжаться не больше, чем неделю.