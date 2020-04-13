Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу принял решение уйти в отставку после обрушившегося на него шквала критики, но она не была принята президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Причиной негативных откликов со стороны части населения в адрес главы МВД стало его заявление о введении в 31 провинции, включая Анкару и Стамбул, комендантского часа. Запрет на выход из дома в течение двух суток был введен, чтобы помешать распространению коронавируса. В итоге испуганное перспективой остаться на два дня без продуктов население массово отправилось в еще работающие магазины, чтобы успеть закупиться на два дня. При этом, по словам очевидцев, многие покупатели были без масок, хотя двумя неделями ранее было выпущено распоряжение правительства об обязательном их ношении.

"В течение двух часов в некоторых районах возникли скопления людей. Но это было лишь в определенных местах. Да, я не предвидел такого. Хотя у меня есть опыт. Но я не думаю, что то, что произошло, станет причиной серьезных проблем в плане распространения коронавируса", - заявил Сулейман Сойлу в свое оправдание.

Член Научного совета Минздрава Турции профессор Серап Шимшек Явуз отметил, что в результате действий главы МВД "все правила личной гигиены и защиты от инфекции были нарушены". "Печально, что 30-дневные усилия министра внутренних дел по сдерживанию распространения коронавируса были потрачены впустую из-за хлеба и газированной воды", цитирует ученого турецкая газета Hurriyet. По поводу того, что означает решение Сулеймана Сойлу уйти в отставку, мнения расходятся. Оппозиция утверждает, что заявление об отставке министра было заранее согласовано с главой государства. Другие, напротив, называют желание главы МВД уйти благородным поступком и проводят ассоциации с фамилией министра - Сойлу по-турецки означает "благородный род".

В Адане на юге Турции полиция во время комендантского часа контролировала город с вертолетов

Между тем двухдневный комендантский час в Турции уже закончился. Как отмечает МВД республики, в целом население соблюдало запрет на выход из дома, однако 18 770 человек были задержаны и "подвергнуты административным и процедурным наказаниям". Сулейман Сойлу заверил, что владельцам домашних животных, которых оштрафовали за выгул питомцев, деньги будут возвращены. Но отказ от комендантского часа не означает снятия режима самоизоляции. Передвижение по улице лиц младше 20 и старше 65 лет в Турции по-прежнему ограничено окрестностями дома. Школы, кафе, рестораны, торговые центры остаются закрытыми, приостановлены практически все молитвенные собрания. Как пишут в соцсетях жители Стамбула, во время комендантского часа мегаполис выглядел как город-призрак. Не было людей на улицах, автомобильных пробок, привычного шума этого обычно всегда оживленного города.

В Адане на юге Турции полиция во время комендантского часа контролировала город с вертолетов. В Эскишехире на западе страны использовались уличные видеокамеры. Таким образом, Турция продолжает бороться с коронавирусом. Для общественного транспорта в Анкаре и Стамбуле введены новые ограничения - в салон не будут пропускать без масок, допускается не более 50-процентного заполнения пассажирского пространства, водитель тоже должен быть в маске. На всех остановках установлены флаконы с дезинфицирующим гелем.