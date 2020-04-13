Новости

Путин призвал ВТБ упростить ряд процедур 20:22
Hyundai в России будет бесплатно возить медиков и волонтеров 20:03
В Белгороде умер первый пациент с коронавирусом 19:54
МЧС рассказало о радиационном фоне на границе из-за пожара в Чернобыле 19:49
Попова: В Роспотребнадзоре верно определяют коронавирус в 98% случаев 19:46
В Москве восемь человек оштрафованы за нарушение самоизоляции 19:38
В Удмуртии ограничат въезд в города республики 19:36
В Ростовской области введен запрет на посещение кладбищ 19:34
В Вологде полицейского уволили за ДТП с экскаватором 19:33
Власти Турции запретили гражданам выходить из дома на выходных 19:25
Телеканал "Россия К" покажет сериал "Имя розы" по книге Умберто Эко 19:24
Регионы запросили более 11 млрд рублей на улучшение экологии 19:21
Банки не смогут отказывать в переводах только на основании подозрений 19:14
Чешская полиция оштрафовала нудистов, которые загорали на пляже без масок 19:00
В Архангельской области объявили фотоконкурс в честь старинных лодок 18:51
В КЧР 1500 школьников получат гаджеты для дистанционного обучения 18:49
"Многослойные" гробницы обнаружены в Египте 18:48
В Сочи коронавирус выявили у 20 медицинских работников 18:45
В Севастополе ужесточили контроль за нарушением самоизоляции 18:45
Детское отделение онконцентра в Петербурге закрыли из-за коронавируса 18:41
Маленький Kia Sorento не получил дисковые тормоза 18:28
Румас и Мишустин обсудили цены на российский газ для Беларуси 18:27
Роскомнадзор требует от Google объяснить удаление с Youtube обращения Путина 18:26
Еще один пациент с коронавирусом умер в Подмосковье 18:10
В Анапе мужчина с чужим паспортом украл со счета 1,5 млн рублей 18:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
В "РГ" обсудят изменения в банковском законодательстве во время коронавируса
В "РГ" обсудят изменения в банковском законодательстве во время коронавируса
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
13.04.2020 19:46
Рубрика: В мире

Комендантский час отставки

Президент Турции отказался принять отставку объявившего комендантский час главы МВД
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 80(8134)
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу принял решение уйти в отставку после обрушившегося на него шквала критики, но она не была принята президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как пишут в соцсетях жители Стамбула, во время комендантского часа мегаполис выглядел словно город-призрак. Фото: AP Как пишут в соцсетях жители Стамбула, во время комендантского часа мегаполис выглядел словно город-призрак. Фото: AP
Как пишут в соцсетях жители Стамбула, во время комендантского часа мегаполис выглядел словно город-призрак. Фото: AP

Причиной негативных откликов со стороны части населения в адрес главы МВД стало его заявление о введении в 31 провинции, включая Анкару и Стамбул, комендантского часа. Запрет на выход из дома в течение двух суток был введен, чтобы помешать распространению коронавируса. В итоге испуганное перспективой остаться на два дня без продуктов население массово отправилось в еще работающие магазины, чтобы успеть закупиться на два дня. При этом, по словам очевидцев, многие покупатели были без масок, хотя двумя неделями ранее было выпущено распоряжение правительства об обязательном их ношении.

Фото: AFP
Власти Турции ввели чрезвычайное положение в 31 городе

"В течение двух часов в некоторых районах возникли скопления людей. Но это было лишь в определенных местах. Да, я не предвидел такого. Хотя у меня есть опыт. Но я не думаю, что то, что произошло, станет причиной серьезных проблем в плане распространения коронавируса", - заявил Сулейман Сойлу в свое оправдание.

Член Научного совета Минздрава Турции профессор Серап Шимшек Явуз отметил, что в результате действий главы МВД "все правила личной гигиены и защиты от инфекции были нарушены". "Печально, что 30-дневные усилия министра внутренних дел по сдерживанию распространения коронавируса были потрачены впустую из-за хлеба и газированной воды", цитирует ученого турецкая газета Hurriyet. По поводу того, что означает решение Сулеймана Сойлу уйти в отставку, мнения расходятся. Оппозиция утверждает, что заявление об отставке министра было заранее согласовано с главой государства. Другие, напротив, называют желание главы МВД уйти благородным поступком и проводят ассоциации с фамилией министра - Сойлу по-турецки означает "благородный род".

В Адане на юге Турции полиция во время комендантского часа контролировала город с вертолетов

Между тем двухдневный комендантский час в Турции уже закончился. Как отмечает МВД республики, в целом население соблюдало запрет на выход из дома, однако 18 770 человек были задержаны и "подвергнуты административным и процедурным наказаниям". Сулейман Сойлу заверил, что владельцам домашних животных, которых оштрафовали за выгул питомцев, деньги будут возвращены. Но отказ от комендантского часа не означает снятия режима самоизоляции. Передвижение по улице лиц младше 20 и старше 65 лет в Турции по-прежнему ограничено окрестностями дома. Школы, кафе, рестораны, торговые центры остаются закрытыми, приостановлены практически все молитвенные собрания. Как пишут в соцсетях жители Стамбула, во время комендантского часа мегаполис выглядел как город-призрак. Не было людей на улицах, автомобильных пробок, привычного шума этого обычно всегда оживленного города.

Турецких бездомных поселят в гостевых домах госучреждений из-за пандемии

В Адане на юге Турции полиция во время комендантского часа контролировала город с вертолетов. В Эскишехире на западе страны использовались уличные видеокамеры. Таким образом, Турция продолжает бороться с коронавирусом. Для общественного транспорта в Анкаре и Стамбуле введены новые ограничения - в салон не будут пропускать без масок, допускается не более 50-процентного заполнения пассажирского пространства, водитель тоже должен быть в маске. На всех остановках установлены флаконы с дезинфицирующим гелем.

В мире Ближний Восток Турция Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Попова: 40% новых заболевших COVID-19 не имеют симптомов
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
В Кремле рассказали о значении сделки ОПЕК+
Кабмин выделил более 45 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам
Пожар в Чернобыльской зоне почти достиг хранилищ радиоактивных отходов
Когда и как врачи в разных странах помогают пациентам с COVID-19
Чем грозит пандемия зоопаркам в разных странах