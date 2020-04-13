Прокуратура проверит, как расходуются средства на борьбу с коронавирусом

Генеральная прокуратура поручила прокурорам регионов следить за использованием бюджетных средств, которые выделяются на борьбу с коронавирусом. Главная задача прокуроров - не допустить нецелевого использования этих денег и тем более - их воровства.

Кроме того, как сообщили обозревателю "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, особое внимание прокуроров будет направлено на недопустимость создания кем-либо препятствий, которые помешают принимаемым антиинфекционным мерам.

Также в Генпрокуратуре подчеркнули, что в случае выявления нарушений закона, будут приниматься "исчерпывающие меры реагирования для обеспечения бюджетной дисциплины и безусловной защиты прав граждан". Надо сказать, что этими задачами надзор прокуроров не ограничивается - они в ежедневном режиме продолжают мониторить интернет на фейки, а также следят за завышением цен в торговых сетях и аптеках.

Кроме того, неделю назад Генеральный прокурор Игорь Краснов, поручил прокурорам на местах принять дополнительные меры во время участия в работе созданных в регионах штабах по профилактике и контролю за распространением COVID-19.

В частности, прокуроры должны дать оценку того, как соблюдается режима изоляции и лабораторное обследование всех, вернувшихся из-за рубежа, а также насколько эффективно уполномоченные органы принимают меры по предупреждению распространения инфекции. Особое внимание, в этой работе прокуроров, Генпрокурор акцентировал на предоставление медучреждениям необходимых медицинских изделий и лекарств и поддержанию у них неснижаемого запаса противовирусных препаратов.