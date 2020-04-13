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13.04.2020 17:01
Рубрика: Власть

Президент обещал строго наказывать власти на местах за неэффективную борьбу с COVID-19

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин предупредил власти на местах, что будет расценивать как преступную халатность неэффективное расходование времени, которое у них есть для того, чтобы подготовиться к росту заболеваемости коронавирусом.
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В ходе совещания, посвященного санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ, он отметил, что хотя ситуация с заболеваемостью в России выглядит лучше, чем во многих других странах, расслабляться не стоит, поскольку пик еще не пройдет даже в столице.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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"Другие регионы отстают от Москвы на 3-4 недели. Это значит, что у них у всех есть еще запас времени. Но этот запас может быстро таять. Его нельзя расходовать бездумно, он должен быть использован самым эффективным образом", - подчеркнул глава государства.

Он предупредил, что будет очень строго подходить к тем, кто не бросит на борьбу с инфекцией все силы и средства. "Если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность со всеми вытекающими последствиями. Не только административного характера", - заявил Путин.

Глава государства также прокомментировал сообщения о вспышках заболеваемости в отдельных регионах. "Это результат разгильдяйства, я считаю, по-другому не могу это назвать", - сказал он и попросил специалистов на местах, руководителей субъектов РФ, врачей, глав предприятий "относиться ко всем требованиям главных санитарных врачей самым серьезным образом".

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Власть Работа власти Госуправление Президент Распространение коронавируса COVID-19

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