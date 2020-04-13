Путин: Ситуация с коронавирусом в РФ меняется не в лучшую сторону

Президент РФ Владимир Путин оценил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в России и назвал ближайшие недели определяющими для борьбы с ней.

Заявления на эту тему глава государства сделал на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России, которое проходит в видеорежиме.

- Обстановка меняется практически ежедневно. И, к сожалению, не в лучшую сторону, - констатировал Путин. - Увеличивается число заболевших людей, причем все больше случаев именно тяжелого протекания болезни.

Президент подчеркнул, что ближайшие недели станут во многом определяющими. В связи с этим он поручил выстроить всю работу - включая профилактические меры на местах - "оптимальным образом, что называется с запасом и с учетом всех факторов".

В числе территорий с повышенными рисками Путин перечислил Москву, Московскую область, крупные города, включая миллионники, где большая концентрация и плотность населения.

Несмотря на то, что ситуация лучше не становится, все-таки пока удается действовать на опережение, отметил также президент.

Однако нужен объективный прогноз, уверен он. "И не только среднесрочный или долгосрочный, но и на периоды ближайших трех, семи и десяти дней", - пояснил Путин. Он поручил правительству РФ вести и постоянно обновлять такой прогноз, исходя из реально складывающейся обстановки. "И прошу докладывать мне об этом ежесуточно", - добавил глава государства.

Он призвал при этом учитывать все сценарии развития ситуации, даже самые сложные и экстраординарные - с тем, чтобы "гибко, оперативно корректировать стратегию и тактику наших действий". В первую очередь по оказанию медицинской помощи гражданам, пояснил Путин.

- Вся система здравоохранения должна работать как единый механизм, - подчеркнул он. - В этой связи вновь обращаю внимание на необходимость четкого взаимодействия как между федеральными структурами, так и между регионами.

Президент также подчеркнул необходимость слаженной работы учреждений Минздрава, ФМБА, других ведомственных медицинских организаций, а также частных клиник. Координировать эту работу должен кабмин.