Гидрометцентр предупредил о резких скачках температуры и метелях

Со вторника снова начнется похолодание. Днем 14 апреля в центре будет от плюс 4 до 9 градусов, а 15 апреля - плюс 1-6 выше нуля. В ночь на среду возможен мокрый снег. В четверг плюс 2-7 градусов. А в пятницу и выходные благодаря европейскому антициклону днем потеплеет - будет плюс 8-14 градусов. Осадков не ожидается. Тем не менее ночи довольно холодные.

На северо-западе погода ожидается более ровная, без резких колебаний температуры, но с осадками. В понедельник, 13 апреля, плюс 9-14 градусов. И только в Ленинградской области пока нельзя рассчитывать на резкое потепление: там плюс 4-9 градусов. В Северной столице 13 апреля дождь и плюс 5-7 градусов. В Калининградской области плюс 12-17 градусов, дождливо. А вот в Мурманской области неделя начнется со снегопада. Днем не выше нуля. Теплее, но все равно со снегом, будет в Архангельской области. Днем плюс 2-7 градусов.

В Вологодской области потеплеет до плюс 6-11 градусов, но ненадолго. Неустойчивая погода также ожидается и в Поволжье. В Ульяновской, Самарской областях, в Татарстане 13 апреля сильные осадки, метель. Во вторник и среду температура резко пойдет вверх - может повыситься до плюс 19 градусов в Саратовской, Самарской и Пензенской областях. Севернее Нижнего Новгорода в понедельник не выше плюс 9 градусов. Затем потеплеет до плюс 15-17 градусов. В Оренбургской области до плюс 14 градусов.

В Крыму примерно такая же погода, как и на Волге: плюс 12-17 градусов. Но в середине недели похолодает до плюс 8-13 градусов. В Краснодарском крае и Ростовской области без осадков, к середине недели потепление до плюс 20-23 градусов.

На Урале антициклон с потеплением. В частности, в Пермском крае в понедельник плюс 4-9 градусов. На Южном Урале плюс 9-14 градусов. В Омской области в Сибири неделя начинается с очень теплой погоды - там плюс 10-15 градусов. Во вторник потеплеет еще на 2-4 градуса. От Новосибирска до Кемерово плюс 10-15 градусов. В Республике Алтай в начале недели до плюс 20 градусов.

На севере Красноярского края не стихают метели. На Таймыре минус 3-8 градусов. В центральных районах Красноярского края потеплеет до плюс 12-17 градусов. Но по ночам стоит опасаться гололедицы на дорогах. А на юге Красноярского края даже теплее, чем в Крыму - плюс 20 градусов. В середине недели может потеплеть еще на 2-4 градуса.