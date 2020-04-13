Новые законы сократили платные парковки и подарили дачникам праздник

Отцам добавили денег

В два раза - с 50 тысяч до 100 тысяч рублей - повысили в Тверской области единовременную выплату для награжденных почетным знаком региона "Слава отца".

Он введен в 2020 году. Его вручают отцам и усыновителям, живущим в области и воспитавшим в одном браке пять и более детей.

При представлении к награде будут учитывать достижения детей в образовательной, трудовой, творческой, спортивной, общественной и других сферах деятельности, а также активная жизненная позиция семьи.

Платным парковкам - нет!

Эпидемия нового коронавируса рано или поздно затихнет. И все мы вернемся к обычной жизни. Сядем за руль своих авто, поедем на стадионы, в кинотеатры. А жителей Калужской области ожидает приятный сюрприз.

Сейчас, в период самоизоляции, многие из них даже не догадываются, что в регионе с апреля вступил новый закон - об ограничении на организацию платных парковок. Запрет вводится на территориях, прилегающих к спортивным объектам, зданиям образовательных и культурных организаций, медицинских учреждений.

Платные парковки также запрещены возле органов государственной власти и местного самоуправления. Кроме этого, муниципальные парковки можно будет использовать бесплатно в праздничные дни.

"Человек не должен платить за парковку у больницы, школы, детского сада. Да и в выходные дни к нам приезжают в Калугу не для того, чтобы отдать деньги парковщикам. Ситуация с платными парковками должна быть упорядочена", - пояснил председатель заксобрания области Виктор Бабурин.

Первые платные парковки в Калуге появились в 2014 году. Изначально было 65 паркингов на 850 мест. По свидетельству специалистов, они показали себя хорошим инструментом для контроля дорожной ситуации. В часы пиковых нагрузок пропускная способность улиц города увеличилась на 10-15 процентов, а аварийность снизилась на 18 процентов. В этом году добавились еще около трехсот мест платных парковок.

Новая льгота на проезд

В Архангельской области появилась новая льгота. Теперь около 500 ее жителей, страдающих почечной недостаточностью, будут получать из бюджета компенсацию за проезд на гемодиализ.

Такие пациенты должны пожизненно проходить эту процедуру как минимум трижды в неделю. Ее проводят в шести городах региона. И жители других территорий вынуждены ездить на гемодиализ примерно 15 раз в месяц. Проезд порой влетает в копеечку. "Число таких пациентов за последние годы в области выросло в два раза, - рассказал депутат областного собрания Сергей Эммануилов. - Все они "привязаны" к месту оказания помощи. Если человек проживает в Холмогорском районе, он вынужден всю жизнь получать эту помощь в Архангельске или Новодвинске. Закон, который мы приняли, позволит сделать ее более доступной".

Законодатели постарались избавить пациентов от бюрократических проблем. Им не надо будет предоставлять проездные билеты для получения выплат. Сумму рассчитают исходя из расстояния и транспортных тарифов. И будут выплачивать ежемесячно, но отчитываться за расход средств не придется.

Коронавирус снизил ставку

Сегодня во всех регионах власти пытаются облегчить участь предприятий тех отраслей, которые особенно пострадали от COVID-19. В Приморском крае снизили налоговые ставки.

В первую очередь это касается транспортных компаний, работающих на международном направлении, в экскурсионном обслуживании. В крае действует 1248 таких предприятий, и 18,6 тысячи человек трудятся в отрасли. "Их доходность упала просто катастрофически, - констатировал зампред правительства региона Константин Шестаков. - А у туристских предприятий упала до ноля". А это еще 302 компании.

В регионе приняли решение снизить до одного процента ставки по упрощенной системе налогообложения для транспортных компаний, гостиниц и предприятий сферы услуг. По системе "доходы минус расходы" ставка налога сократилась с 15 до 5 процентов.

Эти меры позволят снизить налоговые отчисления более чем трех тысячам компаний. И сохранить рабочие места для 7,5 тысячи приморцев.

Создали фонд для роста

В Астраханской области законодательно закрепили статус регионального фонда развития промышленности.

Он будет предоставлять целевые займы от 5 миллионов до 20 миллионов рублей предприятиям реального сектора экономики по льготной ставке. От одного до пяти процентов годовых на пять лет. Об этом информирует сайт фонда.

Займы можно оформлять на строительство, реконструкцию производственных помещений, модернизацию оборудования и приобретение транспорта.

В законе также обозначены варианты поддержки предприятий для расширения рынков сбыта и мотивации компаний заниматься профподготовкой сотрудников. "Мы даем возможность областному правительству предусмотреть их поддержку по ряду направлений, - пояснил "РГ" председатель ОблДумы Игорь Мартынов. - Например, консультировать учебные заведения о востребованных на сегодня профнавыках в сфере промышленности. Финансово помогать тем компаниям, которые заключают соглашения с образовательными организациями на повышение квалификации сотрудников либо сами участвуют в создании на своей базе учебных центров".

У дачников будет свой праздник

В Ярославской области принят закон, который установил празднование Дня садовода на территории региона.

В документе прописано, что праздник ярославских садоводов, во время которого дачники смогут продемонстрировать новый урожай и поделиться секретами его выращивания, будет проходить в четвертую субботу августа. Инициатива об установлении собственного праздника садоводов исходила от областного союза садоводческих и огороднических некоммерческих объединений.