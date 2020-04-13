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13.04.2020 11:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сайт мэра Москвы подвергся бот-атакам в первый день выдачи пропусков

Текст: Сергей Бабкин

Утром 13 апреля на сайт мэра Москвы mos.ru, где оформляются пропуска для передвижения, совершена бот-атака.

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Как уточнили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19 в Москве, атака на серверы велась в том числе из-за рубежа. Расследованием уже занялись правоохранительные органы.

Несмотря на атаку ботов, mos.ru не "лег". С утра выдано около 698 тысяч рабочих пропусков. Возможно увеличенное время ожидания отклика с сервера. Однако, напоминают в штабе, есть еще два дня на оформление пропуска. Его не будут требовать до среды. Желающим оформить разрешение через сайт рекомендуют заходить через домен nedoma.mos.ru.

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