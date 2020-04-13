Система пропусков в Москве и Подмосковье будет единой

В Москве и Подмосковье введут единую систему пропусков. Об этом на совещании по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ доложил президенту мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города отметил, за сегодняшний день с помощью различных электронных сервисов было выдано более 900 тысяч спецпропусков. Собянин напомнил, что индивидуальные коды на этом этапе регламентируют передвижение по Москве на личном и общественном транспорте.

Ранее сообщалось, что портал mos.ru, где оформляются пропуска, подвергся бот-атакам. Впоследствии работа портала была восстановлена. В то же время многие горожане не могут воспользоваться альтернативными способами. Например, линия 8 (495) 777-77-77 перегружена, а на номер 7377 отправляются в основном ошибочные запросы не по шаблонам.

Собянин призвал москвичей не торопиться, впереди еще есть время для оформления пропусков. При необходимости его могут ненадолго продлить.