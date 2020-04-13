Система пропусков в Москве и Подмосковье будет единой

Новости

В Архангельской области объявили фотоконкурс в честь старинных лодок 18:51
В КЧР 1500 школьников получат гаджеты для дистанционного обучения 18:49
"Многослойные" гробницы обнаружены в Египте 18:48
В Сочи коронавирус выявили у 20 медицинских работников 18:45
В Севастополе ужесточили контроль за нарушением самоизоляции 18:45
Детское отделение онконцентра в Петербурге закрыли из-за коронавируса 18:41
Маленький Kia Sorento не получил дисковые тормоза 18:28
Румас и Мишустин обсудили цены на российский газ для Беларуси 18:27
Роскомнадзор требует от Google объяснить удаление с Youtube обращения Путина 18:26
Еще один пациент с коронавирусом умер в Подмосковье 18:10
В Анапе мужчина с чужим паспортом украл со счета 1,5 млн рублей 18:09
Пожар в Чернобыльской зоне почти достиг хранилищ радиоактивных отходов 18:09
В Беларуси от коронавируса скончались 29 человек 18:07
Трамп: ОПЕК+ хочет сократить добычу нефти на 20 млн баррелей в сутки 18:01
"Буханка" будущего: какой может стать легендарная машина 18:00
Минздрав отметил положительную динамику в лечении пациентов с коронавирусом на ИВЛ 17:53
Минприроды требует наказывать за поджигание сухой травы 17:50
В Нидерландах уничтожили 140 миллионов тюльпанов из-за COVID-19 17:43
Япония: Парижское соглашение может умереть из-за коронавируса 17:37
Микробиологи рассказали о воздействии серебра на бактерии 17:34
От коронавируса умер первый моряк с авианосца "Теодор Рузвельт" 17:32
Появился первый кадр из новой "Дюны" с Тимоти Шаламе 17:29
В Крыму экс-главе меджлиса предъявили обвинения по трем статьям УК 17:26
Окулисты дали советы по поводу контактных линз и очков при пандемии 17:25
Коронавирус выявили у 18 священнослужителей и монахов в Москве 17:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
В "РГ" обсудят изменения в банковском законодательстве во время коронавируса
В "РГ" обсудят изменения в банковском законодательстве во время коронавируса
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
13.04.2020 17:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Система пропусков в Москве и Подмосковье будет единой

Текст: Сергей Бабкин
В Москве и Подмосковье введут единую систему пропусков. Об этом на совещании по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ доложил президенту мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города отметил, за сегодняшний день с помощью различных электронных сервисов было выдано более 900 тысяч спецпропусков. Собянин напомнил, что индивидуальные коды на этом этапе регламентируют передвижение по Москве на личном и общественном транспорте.

Фото: Михаил Синицын/РГ
В Москве пропуска будут блокировать у нарушителей

Ранее сообщалось, что портал mos.ru, где оформляются пропуска, подвергся бот-атакам. Впоследствии работа портала была восстановлена. В то же время многие горожане не могут воспользоваться альтернативными способами. Например, линия 8 (495) 777-77-77 перегружена, а на номер 7377 отправляются в основном ошибочные запросы не по шаблонам.

Собянин призвал москвичей не торопиться, впереди еще есть время для оформления пропусков. При необходимости его могут ненадолго продлить.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЦФО Московская область

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин поручил продумать возможность поддержки онлайн-доставки еды
Песков назвал истеричными опасения о возвращении 90-х
Кабмин выделил более 45 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам
Эксперт ВШЭ рассказал о смене динамики распространения коронавируса в РФ
Пожар в Чернобыльской зоне почти достиг хранилищ радиоактивных отходов
Верховный суд отменяет штрафы водителям, наказанным с помощью гаджетов
Генпрокуратура выявила в интернете новые фейки о коронавирусе