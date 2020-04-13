Собянин: В Москве идет снижение новых тяжелых случаев COVID-19

Динамика роста заболеваемости в Москве - 13 процентов, и это ниже, чем в среднем по стране. Однако Собянин подчеркивает: в абсолютных цифрах ситуация серьезная, каждый день выявляется по 1300 новых заболевших.

В то же время Собянин указал, что специалисты стали проводить более эффективные исследования. Это значительно снизило количество брака, новые случаи коронавируса фиксируются более оперативно.

Ранее глава города заявил, что в ближайшее время Москва удвоит коечный фонд, профильных коек для больных с COVID-19 станет на 30 тысяч больше.