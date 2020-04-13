Власти Москвы удвоят количество коек для больных с COVID-19

"Мы получим дополнительно 30 тысяч коек, Москва в ближайшие дни будет обеспечена нормальным больничным фондом", - сказал Собянин.

Как уже писала "РГ", в самое ближайшее время откроется возведенный в чистом поле в поселении Вороновское стационарный комплекс. Это будет самая современная и технологичная больница в городе, где будут проходить лечение "тяжелые" больные с COVID-19. Она способна вместить 900 пациентов, места снабжены компьютерными томографами, аппаратами ИВЛ и кислородной поддержкой.

Собянин доложил Владимиру Путину, что увеличение коечного фонда в текущей ситуации необходимо как страховка. Это гарантия того, что даже при неблагоприятном сценарии пандемии все будут обеспечены качественным и технологичным лечением.