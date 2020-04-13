В Воронеже умер третий пациент с коронавирусом

В понедельник в городской больнице скорой помощи Воронежа скончалась 48-летняя женщина. Предварительный тест на коронавирус у нее был положительным, результаты финального анализа ожидаются.

- Умершая за рубеж не выезжала, жила в райцентре. 8 апреля ее экстренно госпитализировали в связи с внебольничной пневмонией, затем перевезли в Воронеж. Для спасения жизни пациентки применялись самые актуальные схемы лечения, кислород и искусственная вентиляция легких. Из-за агрессивного течения болезни лечение не дало положительного результата, - рассказали в региональном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Это уже третья жертва коронавируса в регионе. В воскресенье в Воронеже скончались 63-летний мужчина и 65-летняя женщина.