Видео: Воронежцы в самоизоляции начали жарить шашлыки на балконах

Жительница Воронежа готовит шашлык у себя на балконе. Видео: ГУ МЧС по Воронежской области pic.twitter.com/bCYiBqmeI3 — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) April 13, 2020

МЧС оштрафовало жительницу Воронежа, пытавшуюся пожарить шашлык на своем балконе. Снятое соседями видео попытки попало в Сеть.

- Вот пример абсолютного безрассудства и безответственности. Пожара не случилось лишь по счастливой случайности, - рассказали спасатели. Их беспокойство можно понять - мангал разжигали в тесном помещении, со всех сторон облицованном легковоспламеняющимся пластиком.

На "безрассудную и безответственную" даму составлен протокол по статье 20.4 КоАП (нарушение требований пожарной безопасности). Ей грозит штраф от двух до четырех тысяч рублей.

- В условиях особого противопожарного режима костры и мангалы на территории Воронежской области запрещены везде. Особенно - на балконах, - напомнили в МЧС.

Ранее в Сети появилось видео прогулок липецких мам с колясками по крышам многоэтажек.