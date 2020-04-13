Приамурью ошибочно приписали 11 больных коронавирусом

На сайте стопкоронавирус.рф появилась информация о том, что в Амурской области 17 заболевших новой инфекцией. До этого считалось, что в регионе всего шесть зарегистрированных случаев COVID-19.

"Для нас эта новость была огромной неожиданностью, но мы разобрались. К сожалению, произошла ошибка, так как ресурс, где происходит выкладка всех данных, очень большой. Очевидно, что сработал технический и человеческий фактор. Эти 11 случаев не из Приамурья",- прокомментировала ситуацию руководитель областного управления Роспотребнадзора Ольга Курганова.

Одна пациентка уже выписана, еще трое покинут инфекционную больницу на этой неделе. Состояние здоровья еще двух инфицированных не вызывает опасения у врачей.

На изоляции находятся 614 жителей, вернувшихся из-за рубежа и 2158 человек, прибывших из других субъектов РФ.

С 13 апреля власти региона разрешили работу непродовольственных магазинов, парикмахерских, салонов красоты и общественных бань. Кафе и рестораны тоже могут принимать посетителей, но только с восьми часов утра и до 18:00.