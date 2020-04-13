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13.04.2020 11:06
Рубрика: Авто
Проект: В регионах

РСА назвал регионы-лидеры по снижению цены ОСАГО

Текст: Юлия Кривошапко
Средняя премия по ОСАГО за первые 3 месяца 2020 года снизилась в 53 регионах, где проживают более 72% автовладельцев. Такие данные обнародовал Российский союз автостраховщиков (РСА).
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

В топ-5 регионов-лидеров по снижению средней премии по ОСАГО вошли Белгородская область, в которой средняя цена полиса ОСАГО опустилась на 11% или на 437 рублей, до 3 631 рубля (проживает 1,36% всех автовладельцев), Брянская - на 8,8% или 358 рублей, до 3 719 рублей (проживает 0,79% всех автовладельцев), Архангельская - на 7% или 416 рублей, до 5 500 рублей (0,75% автовладельцев), Пермский край - на 5,3% или 289 рублей, до 5 188 рублей (1,6% автовладельцев), Тамбовская область - на 4,7% или 187 рубля, до 3 753 рублей (0,8% автовладельцев).

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Наибольшее снижение средней премии произошло в Магаданской области (на 52% или 1909 рубля), но эти результаты в РСА считают не репрезентативными из-за малого количества автовладельцев, проживающих на этой территории.

В регионах-лидерах по количеству проживающих в них автовладельцев также отмечается снижение средней премии по ОСАГО. Так, в Москве (9,9% всех автовладельцев) средняя премия по ОСАГО снизилась на 2,3% или 203 рубля, до 8 516 рублей, в Московской области (6,0% автовладельцев) - на 0,9% или 67 рублей, до 7063 рублей.

В Санкт-Петербурге (4,3% автовладельцев) средняя премия по ОСАГО стала ниже на 2,4% или 193 рубля, составив 7 749 рублей, в Свердловской области (2,9% автовладельцев) - на 2.8% или 157 рублей, до 5 395 рублей, в Башкортостане (2,9% автовладельцев) - на 1,9% или 96 рублей, до 5 089 рублей, в Татарстане (2,8% автовладельцев) - на 2,8% или 171 рубль, до 5 890 рублей, в Ростовской области (2,8% автовладельцев) - на 1,4% или 66 рублей, до 4 822 рублей, в Челябинской области (2,7% автовладельцев) - на 3% или 179 рублей, до 5 707 рублей, в Нижегородской области (2,3% автовладельцев) - на 4,4% или 256 рублей, до 5 622 рублей.

РСА фиксирует снижение средней премии уже 15-й месяц подряд, уточнил глава Союза Игорь Юргенс.

Авто Страхование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Все документы об ОСАГО

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