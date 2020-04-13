В Якутии в зону карантина включен поселок Ленинский

По предложению главы Алданского района Якутии в зону карантина в понедельник включен расположенный рядом с городом Алдан поселок Ленинский, в котором проживают более 1700 человек.

Об этом сообщил республиканский штаб по противодействию инфекции. В Алдане карантин был введен 12 апреля из-за нарушения режима самоизоляции мужчиной, прибывшим из Москвы. У него обнаружили коронавирус, но до этого в зону его контактов попали около 150 человек. По данным штаба, в Алдане сейчас проходят лечение пять заболевших.

За минувшие сутки в Якутии были получены предварительно положительные пробы на коронавирус у жителей Якутска и Горного улуса. Кроме того, в городе Ленске госпитализирована с инфекцией жена первого заболевшего.

Всего в республике зафиксированы 23 случая коронавирусной инфекции. При этом 13 человек уже полностью выздоровели.