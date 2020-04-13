В Башкирии будут судить мать, оставившую на морозе двухлетнего малыша

26-летняя жительница Мелеузовского района предстанет перед судом по обвинению в оставлении в опасности своего двухлетнего сына и причинении тяжкого вреда его здоровью по неосторожности. Об этом сообщили в управлении СК по Башкирии.

По данным ведомства, ночью 10 февраля мать ребенка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставила неодетого малыша одного во дворе частного дома. На улице в это время было -25, -27 градусов по Цельсию. Ребенок провел на морозе не менее десяти минут, пока его обнаружили родственники.

Врачи диагностировали у мальчика общее переохлаждение организма тяжелой степени, отморожение частей тела, а также отек головного мозга. Ребенок впал в кому.

Благодаря медикам сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Его мать ограничили в родительских правах, решается вопрос о полном лишении. Малыша оставили под опекой бабушки.

- Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточнил старший помощник руководителя управления СК по Башкирии Евгений Каневский.