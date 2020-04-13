В деле экс-главы Кирова выявили новые преступные эпизоды

Во ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего главы Кирова Владимира Быкова, выявили новые эпизоды. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по области.

По версии следствия, в 2014 - 2017 годах Быков "закрыл глаза" на покупку муниципальным АО "Автотранспортное предприятие" у знакомого предпринимателя под видом дизельного топлива более дешевых нефтепродуктов, не соответствующих условиям договора на общую сумму более 230 миллионов рублей.

Образовавшаяся при подмене одного вида топлива на другое разница на сумму более 22 миллионов рублей была похищена предпринимателем. Как считает следствие, не без ведома бывшего главы города. По данному факту в отношении Владимира Быкова возбуждено новое уголовное дело по части 5 статьи 33 и части 7 статьи 159 УК РФ "Пособничество в мошенничестве в особо крупном размере".

Еще один новый криминальный эпизод в деятельности бывшего градоначальника связан с заключением с ООО "Удобный маршрут" договоров предоставления прав на программное обеспечение, поставки оборудования и оказания услуг по сопровождению внедрения электронной системы оплаты проезда, чему активно способствовал Владимир Быков. Как считает следствие, за это он получил полтора миллиона рублей. В связи с чем в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере".

Напомним, в конце прошлого года в отношении Владимира Быкова возбудили уголовное дело в связи с тем, что, как считают следователи, он получил 7,8 миллиона рублей за махинации с топливом в том же АО "АТП". Арестовано и его имущество, дабы обеспечить возмещение причиненного ущерба. Решается вопрос о предъявлении ему окончательного обвинения.