В Саратовской области умерла 90-летняя пациентка с коронавирусом

В Саратовской области от сердечно-сосудистой патологии скончалась женщина, у которой тест выявил коронавирусную инфекцию.

По данным оперативного штаба при правительстве Саратовской области, на утро понедельника лабораторными исследованиями подтверждены заболевания коронавирусом еще у двух жителей региона.

Как сообщили в штабе, один из заболевших - житель Аткарского района, он находится в удовлетворительном состоянии, второй положительный тест был получен после смерти 90-летней пациентки, которая была госпитализирована с подозрением на пневмонию. Женщина, по официальным данным, скончалась от сердечно-сосудистого заболевания.

Ранее коронавирусная инфекция выявлялась у двух умерших пожилых жителей региона. Однако, как объяснили в областном министерстве здравоохранения, причиной смерти этих саратовцев стали другие болезни.

Всего в регионе зафиксировано 44 случая заражения коронавирусом.