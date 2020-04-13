Бизнес ушел в онлайн и не собирается возвращаться

Офисная жизнь все активнее перемещается в онлайн. 71 процент рекрутеров, как установили аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, уже проводит собеседования дистанционно. И не только они.

Офисы юристов, психологов, маркетологов, преподавателей и даже бьюти-мастеров уходят с городских улиц в виртуальное пространство. В Омске этот процесс сейчас в самом разгаре.

"Переход в онлайн - сегодня единственный способ выжить для многих представителей сферы услуг, - считает президент клуба предпринимателей "Моментум" Денис Моисеев. - Необходимо генерировать хоть какую-то выручку, чтобы удержаться на плаву и через полгода рассчитаться по налогам. Поэтому мы стараемся всеми способами удержать клиентов. Вынужденные каникулы - отличная возможность для того, чтобы раскачать свой личный бренд. Оставшиеся дома люди, как правило, проводят свободное время в социальных сетях. Я заметил, что в Instagram статистика по охватам и просмотрам выросла в два раза".

Омская автошкола "Перекресток" уже предлагает горожанам дистанционное обучение. Бьюти-мастера проводят платные виртуальные мастер-классы - учат пользователей делать макияж, прически. Фитнес-клубы организуют тренировки по Skype.

Ателье предлагают защитные маски с доставкой и шьют костюмы на расстоянии. Работают виртуальные примерочные. Омский лекторий Bonton Club тоже нашел выход из ситуации и уже с этой недели запускает платные виртуальные курсы по истории искусств.

"Несмотря на закрытие судов, иски принимаются дистанционно через систему государственную автоматизированную систему "Правосудие", дела назначаются на май или июнь. Поэтому я не вижу смысла останавливать работу, - рассказала "РГ" кандидат юридических наук Татьяна Пономарева. - Я нашла партнера в комьюнити-чате в Telegram, мы создали одностраничный сайт. Заинтересованные в правовой помощи оставляют заявки".

Копии документов Татьяна принимает по любым каналам связи: электронная почта, WhatsApp, Skype, Telegram. "Сегодня много программ облегчающих дистанционную работу, - говорит юрист, - особенно удобны компьютерные версии привычных мобильных мессенджеров, которые позволяют быстро скачивать и обрабатывать документацию. Мы думали, что на развитие виртуального офиса потребуется время и деньги. Но уже за первую неделю у нас появилось четыре клиента".

По прогнозам экспертов, уже намеченные тренды e-commerce будут развиваться вместе с продолжительностью карантина. Рынок онлайн-заказов и услуг продолжит расти. Уникальная ситуация может привести к трансформации всего сектора онлайн-покупок в России, появлению новых инструментов и форматов работы. Возможно, что после стабилизации ситуации многие предприниматели уже не вернутся в формат офлайн.

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