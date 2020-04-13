Оркестр "Таврический" исполнил в самоизоляции симфонию Шостаковича

Музыканты оркестра "Таврический" исполнили на "удаленке" фрагмент из знаменитой Ленинградской симфонии Шостаковича. Каждый из исполнителей находился в своей квартире, исполнял свою партию и записывал ее на телефон.

Ролик был создан в рамках акции #ЛенинградскаясимфонияПобеды, которую запустил оркестр "Таврический". В ее рамках музыканты призывают всех оказать посильную помощь областной клинической больнице.

- Как и три четверти века назад, музыка выдающегося композитора Дмитрия Шостаковича напоминает нам о силе человеческого духа. Поколение наших предков-победителей уже преподало урок всему миру, как важно быть вместе. Сегодня мы тоже можем объединиться и сделать очень простые вещи, например, перечислить любую посильную сумму на счет Ленинградской областной клинической больницы. Помочь медикам, помочь всем нам и вместе победить", - отметил Михаил Голиков, художественный руководитель и главный дирижёр симфонического оркестра Ленобласти "Таврический".

Стоит отметить, что исполнение композиции в самоизоляции это технически крайне сложный процесс. Музыканты записали партии из своих квартир, а смонтировал видео в общий ролик один из музыкантов оркестра - ударник Евгений Дмитриев. На то, чтобы соединить все видео и звуковые дорожки воедино, ему потребовалось почти двое суток.

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