Оркестр "Таврический" исполнил в самоизоляции симфонию Шостаковича

Новости

Suzuki Jimny проехал по мосту для пешеходов и был наказан 15:49
В Екатеринбурге пьяный кондуктор после ссоры с женой угнал три автобуса 15:47
В Татарстане из-за фейка о вспышке коронавируса в больнице завели дело 15:35
В Госдуме назвали правильной идею о переносе сроков ЕГЭ 15:33
Как Александр Робак и Анна Михалкова работают "на удаленке" 15:31
Мишустин обсудил с Румасом борьбу с коронавирусом 15:28
Забытый в России бренд выпустит 13 новых моделей 15:23
Путин поручил продумать возможность поддержки онлайн-доставки еды 15:11
Диана Арбенина стала героиней мультфильма "Рим" 15:04
Fiat готовит преемника кроссовера Freemont и еще несколько новинок 15:01
В Ленобласти у 10 мигрантов из подпольного хостела выявлен коронавирус 15:01
Окулист рассказала, как не испортить зрение во время самоизоляции 15:00
"Выявили болячку": Татьяна Буланова отказалась назвать свой диагноз 14:59
В Подмосковье временно запретили посещение храмов 14:57
Сибирские ученые предложили метод диагностики коронавируса без тестов 14:56
В Твери возбуждено уголовное дело после публикации фейка о COVID-19 14:54
В ЦОДД предупредили москвичей о сильном ветре 14:50
В Томске создали прибор, передающий на расстоянии боль и щекотку 14:50
Петербургский автозавод Hyundai возобновил работу 14:49
В Саратове спикер Госдумы предложил поднять зарплату водителям скорой 14:48
В Беларуси отмечается спад сезонных заболеваний ОРВИ 14:36
Незрячий ветеран из Таджикистана написал книгу к 75-летию Победы 14:28
Больничный через госуслуги можно оформить на другого человека 14:27
В Дагестане восстановили энергоснабжение четырех районов 14:27
Джеймс Ганн заверил, что "Отряд самоубийц 2" не пострадал из-за COVID-19 14:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
В "РГ" обсудят изменения в банковском законодательстве во время коронавируса
В "РГ" обсудят изменения в банковском законодательстве во время коронавируса
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
13.04.2020 14:32
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Оркестр "Таврический" исполнил в самоизоляции симфонию Шостаковича

Текст: Иван Зароков
Музыканты оркестра "Таврический" исполнили на "удаленке" фрагмент из знаменитой Ленинградской симфонии Шостаковича. Каждый из исполнителей находился в своей квартире, исполнял свою партию и записывал ее на телефон.

Ролик был создан в рамках акции #ЛенинградскаясимфонияПобеды, которую запустил оркестр "Таврический". В ее рамках музыканты призывают всех оказать посильную помощь областной клинической больнице.

Фото: Пресс-служба Александринского театра
Какие спектакли Александринки можно посмотреть на следующей неделе

- Как и три четверти века назад, музыка выдающегося композитора Дмитрия Шостаковича напоминает нам о силе человеческого духа. Поколение наших предков-победителей уже преподало урок всему миру, как важно быть вместе. Сегодня мы тоже можем объединиться и сделать очень простые вещи, например, перечислить любую посильную сумму на счет Ленинградской областной клинической больницы. Помочь медикам, помочь всем нам и вместе победить", - отметил Михаил Голиков, художественный руководитель и главный дирижёр симфонического оркестра Ленобласти "Таврический".

Стоит отметить, что исполнение композиции в самоизоляции это технически крайне сложный процесс. Музыканты записали партии из своих квартир, а смонтировал видео в общий ролик один из музыкантов оркестра - ударник Евгений Дмитриев. На то, чтобы соединить все видео и звуковые дорожки воедино, ему потребовалось почти двое суток.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Ленинградская область COVID-19. Мы справимся! РГ-Видео

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин поручил продумать возможность поддержки онлайн-доставки еды
Песков назвал истеричными опасения о возвращении 90-х
Кабмин выделил более 45 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам
Эксперт ВШЭ рассказал о смене динамики распространения коронавируса в РФ
Малый и средний бизнес получит рассрочку на отсроченные налоговые платежи
Какие проекты родились у популярных музыкантов в самоизоляции
Дирижер Василий Петренко о будущем посткоронавирусного мира культуры и искусства