Петербургский автозавод Hyundai возобновил работу

С 13 апреля в Петербурге заработали конвейеры завода Hyundai. Работа ведется в одну сокращенную смену, сообщает пресс-служба предприятия.

На заводе отмечают, что в связи с непростой эпидемической обстановкой, были усилены меры безопасности, требования к санитарной обработке ужесточились, сотрудники получают средства защиты.

На заводскую площадку выходят только те, чье присутствие необходимо. Большая часть административного аппарата предприятия переведена на удаленку.

Напомним, завод приостановил производство с 30 марта. С начала года на предприятии успели произвести 57,6 тысяч автомобилей, что вписывалось в планы завода. Также на петербургской площадке наладили выпуск Hyundai Solaris и Hyundai Creta.