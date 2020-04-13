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13.04.2020 14:49
Рубрика: Легковые авто

Петербургский автозавод Hyundai возобновил работу

Текст: Вера Черенева
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

С 13 апреля в Петербурге заработали конвейеры завода Hyundai. Работа ведется в одну сокращенную смену, сообщает пресс-служба предприятия.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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На заводе отмечают, что в связи с непростой эпидемической обстановкой, были усилены меры безопасности, требования к санитарной обработке ужесточились, сотрудники получают средства защиты.

На заводскую площадку выходят только те, чье присутствие необходимо. Большая часть административного аппарата предприятия переведена на удаленку.

Напомним, завод приостановил производство с 30 марта. С начала года на предприятии успели произвести 57,6 тысяч автомобилей, что вписывалось в планы завода. Также на петербургской площадке наладили выпуск Hyundai Solaris и Hyundai Creta.

#Hyundai