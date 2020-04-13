В Ленобласти у 10 мигрантов из подпольного хостела выявлен коронавирус

Коронавирусная инфекция выявлена у десяти постояльцев нелегального хостела в поселке Новосергиевка Ленинградской области, об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Напомним, накануне хостел, базировавшийся за высоким забором одного из коттеджей поселка, обнаружили полицейские.
Заведение никак не было оформлено, но в коттедже проживало 154 человека. Все - трудовые мигранты.
Причем, 14 постояльцев явно плохо себя чувствовали, у них были симптомы ОРВИ. Владелец хостела их изолировал от остальных жильцов.
Сегодня стало известно, что тревога была не напрасна, 10 человек больны коронавирусной инфекцией.
В данный момент выясняется, на каком предприятии трудились мигранты.