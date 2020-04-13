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13.04.2020 12:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге второй роддом закрыли из-за симптомов COVID-19 у беременной

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге из роддома №10 в спешном порядке в инфекционную больницу имени Боткина перевели женщину на 37-й неделе беременности. Ее симптомы очень похожи на коронавирусную инфекцию, женщину госпитализировали до получения официального диагноза.

Фото: iStock
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Как сообщает комитет по здравоохранению Петербурга, в связи с этой ситуацией роддом номер 10 временно не принимает новых пациенток. Рожениц продолжают выписывать с детьми, но при этом женщины обязаны сразу же отправиться на самоизоляцию.

Ранее коронавирусная инфекция была выявлена в роддоме номер 16. Оттуда женщину на 28-й неделе беременности также срочно госпитализировали в инфекционную больницу имени Боткина. Тогда состояние петербурженки вызывало у врачей серьезные опасения, молодую женщину подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней ей стало лучше, и необходимость в использовании аппарата пропала.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Распространение коронавируса COVID-19

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