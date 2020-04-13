На Дону найдены 33 неизвестных массовых захоронений 1942 - 1943 годов

В Ростовской области историки и волонтеры в рамках проекта "Без срока давности" установили места ранее неизвестных массовых захоронений мирных жителей времен Великой Отечественной войны. Жертвы немецких оккупантов похоронены на территории 33 муниципалитетов региона.

- Документы содержат информацию, в подлинности которой нет ни малейших сомнений: это заключения, акты комиссий, выдержки из допросов, письма и отчеты. Акты составлялись в основном в течение 1943 года, сразу же после освобождения населенных пунктов. Есть фамилии, цифры, даты, а также - что особенно ценно - имеется привязка к местности, что позволит поисковикам сузить места проведения раскопок, - рассказал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Один из рассекреченных документов содержит описание массовых казней на шахте имени Красина. Очевидцы сообщают, что фашисты сбросили в ствол шахты живую девушку и ее маленького сына. Другой документ повествует, что у хутора Поповка, недалеко от города Шахты, в песчаных карьерах обнаружены тела 94 человек, среди которых 71 военнослужащий и двое детей, в возрасте 4 и 8 лет.

Предполагается, что после снятия режима самоизоляции на местах массовых захоронений будут проведены раскопки.

"Каждый человек, погибший во время оккупации, должен быть найдет и захоронен с почестями, - подчеркнул Вадим Артемов.

Кстати

СК России возбудил уголовное дело по статье "Геноцид" о массовых убийствах эсэсовцами в период оккупации Ростовской области в 1942-1943 годах. В частности следователи будут искать военных преступников, которые не позднее 14 февраля 1943 года на территории Грузиновского сельсовета Морозовского района убили 427 мирных жителей и 72 пионеров.