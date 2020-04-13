На Кубани выявлен 41 новый случай заболевания коронавирусом

На территории Краснодарского края выявлен 41 подтвержденный новый случай COVID-2019, сообщили в пресс-службе федерального Роспотребнадзора. Это самый большой показатель в регионе с начала пандемии. Таким образом, диагноз "коронавирус" на Кубани установлен уже у 210 человек.

Как рассказали в краевом оперативном штабе, возраст новых пациентов - от 6 до 79 лет. При этом они находились в контакте с ранее зараженными коронавирусной инфекцией.

Среди заболевших - 22 лица мужского пола и 19 - женского (в том числе четверо детей). 13 случаев приходится на Краснодар, 12 зафиксировано в небольшом районном городе Кореновске, расположенном в нескольких десятках километров от столицы края, 4 - в Лабинске, по 3 - в Сочи и Геленджике, 2 - в Анапе, по одному - в Кущевском, Туапсинском, Отрадненском и Ейском районах. Шестеро их заболевших находятся в тяжелом состоянии, 32 пациента выписаны после выздоровления.

На сегодняшний день в медицинские организации края с подозрением на COVID-19 обратились 917 жителей, среди которых 148 детей. Стационарное лечение продолжают 355 человек, из них 47 детей. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находится 7566 человек.В обсерваторах находится 164 человека. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

Напомним, от COVID-2019 в крае умерли три человека - две женщины и мужчина.