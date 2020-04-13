На Кубани за торговлю дипломами будут судить двух директоров вуза

По данным следствия, в 2013 году директор филиала создал "организованную преступную группу, в которую вовлек свою дочь - доцента кафедры (с марта 2014 года она формально назначена на должность руководителя), а также четверых специалистов по учебной работе, выступавших техническими секретарями приемной комиссии".

Между участниками были четко распределены роли. Так, по разработанной схеме технические секретари приемной комиссии предлагали абитуриентам за деньги зачисление в вуз без вступительных испытаний. А затем, как утверждают правоохранители, внеся задним числом "мертвые души" в списки учащихся, они оформляли документы о высшем образовании с оттисками гербовой печати университета и отметками преподавателей.

- Бывший директор в различные периоды времени поручал сотрудникам получать у абитуриентов деньги как лично, так и посредством переводов на расчетные счета банковских карт. Согласно распределенным ролям, дочь-руководитель оформляла фиктивные документы о приеме и вместе с тем оказывала воздействие на преподавателей и других сотрудников. В результате своей преступной деятельности фигуранты получили от граждан взятки в размере свыше с 4,3 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В филиале учебного заведения и по месту жительства сотрудников вуза были проведены обыски, в ходе которых изъяли более 100 миллионов рублей. Подтвердить легальность крупных денежных сумм их владельцы не смогли.

Кроме того, в рамках расследования правоохранители провели 20 экспертиз, в том числе фоноскопические, лингвистические. Наложен арест на 40 объектов движимого и недвижимого имущества фигурантов и их родственников общей стоимостью свыше 40 миллионов рублей. Объем материалов, собранных в отношении указанных лиц, превысил 160 томов.

Сейчас уголовное дело прокурор направил в Белореченский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи грозит обвиняемым лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с дополнительной выплатой штрафа в размере 60-кратной суммы взятки.