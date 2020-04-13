На Кубани задержали нового "вора в законе" за его статус

На Кубани задержали 47-летнего местного жителя, который обвиняется в том, что занимал высшее положение в преступной иерархии. На "вора в законе" завели уголовное дело по статье 210.1 УК РФ - за его статус в криминальном мире. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Краснодарскому краю и в пресс-службе полиции региона.

- С мая 2012 года 47-летний житель Краснодара в преступной среде занимал высшее положение в преступной иерархии, - сообщили в пресс-службе краевого управления СК. - Кроме того, согласно существующим негласным нормам и правилам преступного мира, лица, имеющие имели более низкий криминальный статус, подчинялись его воле и распоряжениям. Вместе с тем руководитель преступного общества придерживался криминальной идеологии, распространял и сохранял преступные традиции и обычаи.

В ведомстве добавили, что "вор в законе" обладал безоговорочным авторитетом среди представителей преступного мира и из корыстных побуждений распространял свое влияние на территории Краснодарского края.

Известно, что сопровождение этого дела проводят сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю, оперативники полиции Кубани, а также краевое управление ФСИН России.

Сейчас в отношении 47-летнего местного жителя, уроженца Грузии, избрана мера пресечения - заключение под стражу в СИЗО.

За последнее время это уже второй "вор в законе", который задержан на Кубани за занятие высшего статуса в уголовной среде. Как уже писала "РГ", ранее был арестован и отправлен под суд криминальный авторитет Дато Краснодарский.