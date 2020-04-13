В Астрахани за неделю от COVID-19 зачистят десятки соцобъектов

До 21 апреля подразделения радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа для борьбы с коронавирусом продезинфицируют около 30 объектов и прилегающих к ним улиц в Астрахани. Военные специалисты работают круглосуточно в две смены, привлечено 1,2 тысячи солдат и офицеров, а также 300 единиц техники.

За первые сутки дезрастворами уже обработали здания инфекционной и психиатрической больниц, противотуберкулезный диспансер, общежитие, откуда были госпитализированы пятеро жителей с коронавирусом, железнодорожный и автовокзал. Сегодня военные продезинфицируют призывной пункт и городской рынок.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе губернатора Астраханской области, для борьбы с коронавиурсом по поручению главы региона разработан план переоснащения медучреждений под госпитали для лечения пациентов с COVID - это будет происходить поэтапно при росте заболеваемости. Сейчас прием заболевших ведет областная инфекционная больница, и под госпиталь оснащается Александро-Мариинская больница.

По ходатайству губернатора в регион в ближайшее время придут экспресс тесты для диагностики COVID в течение часа, также будут организованы поставки дополнительных аппаратов искусственной вентиляции лёгких и машин скорой помощи.

- Наша задача - организовать сплошное тестирование, - отметил губернатор Игорь Бабушкин на заседание оперштаба по борьбе с коронавиурсом, - Как показывает опыт других стран, это самый эффективный способ выявления очагов инфекции.

Для противодействия распространения вируса, помимо спецпропусков на работу, в регионе ввели электронные разовые пропуска. Они потребуются, чтобы выехать на помощь пожилому родственнику, в медучрждение или по другой уважительной причине. При этом пропуск не выдадут гражданам старше 65 лет и несовершеннолетним детям без сопровождения взрослых.

- Социальная разобщённость - наш главный и самый эффективный инструмент в профилактике эпидемии, - подчеркнул глава региона Игорь Бабушкин.