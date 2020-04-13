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13.04.2020 16:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму в апреле отменили арендную плату за госсобственность

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Глава Крыма Сергей Аксенов отменил плату за аренду республиканской собственности для предприятий, что приостановили деятельность из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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- Мной принято решение о полной отмене в апреле арендной платы за имущество, находящееся в республиканской собственности, для предприятий и организаций, которые простаивают из-за ситуации с коронавирусом, - написал глава региона. - Для работающих предприятий арендная плата за такое имущество будет снижена вдвое.

Также будет отменена плата за аренду муниципальной собственности в городах и районах Крыма, имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий.

- Речь пока идет только об апреле, дальше будем смотреть по ситуации, - подчеркнул он. - Отдельно власти будем обсуждать подход к частным арендодателям. Правительство республики готово поддержать тех, кто согласится освободить от арендной платы предпринимателей, попавших в сложное положение.

Ранее торговые центры Симферополя "Южная галерея", "Меганом", FM и "Центрум" согласились существенно снизить арендную плату для простаивающего бизнеса.

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