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13.04.2020 19:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ростовской области введен запрет на посещение кладбищ

Текст: Николай Грищенко
Фото: Виталий Залесский / РИА Новости Фото: Виталий Залесский / РИА Новости
Фото: Виталий Залесский / РИА Новости

В Ростовской области введены ограничения на посещение кладбищ с 14 по 30 апреля. Соответствующее постановление по рекомендации главного санитарного врача региона подписал глава области Василий Голубев.

Фото: Пресс-служба Донской митрополии
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Исключение сделано лишь для проведения процедур погребения. Уточняется также количество лиц, которым разрешено присутствовать на похоронах: супруг или супруга умершего, а также близкие родственники - родители, дети, братья и сестры.

По последним данным в Ростовской области зарегистрировано 78 больных коронавирусом. В тяжелом состоянии находятся семь человек, из них трое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, что ранее митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий призвал верующих в Страстную неделю и на Пасху остаться дома и воздержаться от посещения храмов, кладбищ и родных.

Я знаю, что многие меня осудят, но лучше осудите меня за просьбу воздержаться от привычного нам уклада церковной жизни, чем потом вы будете проклинать меня за гробы своих близких, которые понесут по нашим улицам, как плод непослушания священноначалию и властям", - сказал владыка.

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